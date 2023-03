Italia-Inghilterra, tifosi inglesi si radunano in attesa degli autobus (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue bandiere con la scritta Fan’s Embassy in Piazza Municipio a Napoli, che sta diventando il luogo di riunione di tanti tifosi inglesi giunti per il match delle qualificazioni europee di stasera contro l’Italia al Maradona. L’associazione è privata e segue la nazionale inglese nelle sue trasferte in giro per il mondo, facendo da punto di riferimento, da guida per i tifosi inglesi. “L’associazione – spiega all’ANSA Lara Pellegrini, Italiana di Udine che fa parte dell’associazione ed è a Napoli con i colleghi inglesi – è nata nel periodo di Italia ’90 e da allora è diventata molto seguita dagli inglesi che amano andare con la nazionale per visitare anche tante città europee e del mondo. Io lavoro con loro dal ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue bandiere con la scritta Fan’s Embassy in Piazza Municipio a Napoli, che sta diventando il luogo di riunione di tantigiunti per il match delle qualificazioni europee di stasera contro l’al Maradona. L’associazione è privata e segue la nazionale inglese nelle sue trasferte in giro per il mondo, facendo da punto di riferimento, da guida per i. “L’associazione – spiega all’ANSA Lara Pellegrini,na di Udine che fa parte dell’associazione ed è a Napoli con i colleghi– è nata nel periodo di’90 e da allora è diventata molto seguita dagliche amano andare con la nazionale per visitare anche tante città europee e del mondo. Io lavoro con loro dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - glmdj : Dopo 29 anni, l'#Italia, contro l'#Inghilterra non schiererà giocatori della #Juventus. Come la vedete? - Licia2023 : RT @FIGC: ???? Il Presidente federale Gabriele #Gravina e il CT Roberto #Mancini incontrano il Presidente del @Coninews Giovanni #Malagò prim… -