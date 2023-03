Italia-Inghilterra, Retegui: “Triste per la sconfitta ma contento per l’esordio e il gol” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Sono Triste per la sconfitta, ma sono contento di aver esordito con questa maglia. Bisogna continuare a lavorare”. Queste le parole di Mateo Retegui dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Inghilterra. Non basta un gol del bomber del Tigre per evitare il ko a Napoli nel primo match di qualificazioni europee: “Sono contento di condividere lo spogliatoio con questi compagni – spiega alla Rai -. Mi hanno accolto tutti con affetto, mi sto inserendo bene”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) “Sonoper la, ma sonodi aver esordito con questa maglia. Bisogna continuare a lavorare”. Queste le parole di Mateodopo ladegli azzurri contro l’. Non basta un gol del bomber del Tigre per evitare il ko a Napoli nel primo match di qualificazioni europee: “Sonodi condividere lo spogliatoio con questi compagni – spiega alla Rai -. Mi hanno accolto tutti con affetto, mi sto inserendo bene”. SportFace.

