Italia-Inghilterra, Retegui titolare con 2/3 dell’Inter! Le formazioni (Di giovedì 23 marzo 2023) Italia-Inghilterra prenderà il via alle 20.45 e sono appena uscite le formazioni: c’è Retegui dal 1?, all’esordio in Nazionale. Per quanto riguarda l’Inter titolari due convocati su tre, con Darmian in panchina. Si gioca a Napoli per la prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024. Italia-Inghilterra – LE formazioni UFFICIALI Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.In panchina: in arrivo.Commissario tecnico: Roberto Mancini Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.In panchina: Ramsdale, Forster, Trippier, Henderson, Dier, Chilwell, James, ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023)prenderà il via alle 20.45 e sono appena uscite le: c’èdal 1?, all’esordio in Nazionale. Per quanto riguarda l’Inter titolari due convocati su tre, con Darmian in panchina. Si gioca a Napoli per la prima giornata del Gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024.– LEUFFICIALI(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi,, Pellegrini.In panchina: in arrivo.Commissario tecnico: Roberto Mancini(4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.In panchina: Ramsdale, Forster, Trippier, Henderson, Dier, Chilwell, James, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - mario_cama : RT @IlCuoioedi: ??Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio nel giugno del 1980, così Pietro Anastasi ricordava la storica vittoria dell'… - JosephGhorna : @giuseppelandi Stasera Italia Inghilterra in TV -