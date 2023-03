Italia-Inghilterra, programma e telecronisti Rai qualificazioni Europei 2024 (Di giovedì 23 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Rai Uno di Italia-Inghilterra, match valido per la prima giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Gli azzurri ospitano i Tre Leoni e vogliono subito una vittoria per partire col piede giusto. E’ il remake dell’ultima finale, quella del 2021, vinta dagli azzurri, speriamo di poterci ripetere. Appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 23 marzo, diretta tv su Rai Uno e streaming su Rai Play. Italia-Inghilterra sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Ile isu Rai Uno di, match valido per la prima giornata dellea Euro. Gli azzurri ospitano i Tre Leoni e vogliono subito una vittoria per partire col piede giusto. E’ il remake dell’ultima finale, quella del 2021, vinta dagli azzurri, speriamo di poterci ripetere. Appuntamento alle ore 20.45 di giovedì 23 marzo, diretta tv su Rai Uno e streaming su Rai Play.sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - Azzurri : ?? ?????? ?????????? ???????? ?? Una nuova match experience e tante attivazioni in programma per i fan domani al ‘Maradona’ di… - tuttoatalanta : Il ct Mancini lancia Retegui alla vigilia di Italia-Inghilterra: 'Mi ricorda il primo Batistuta...'… - siamo_la_Roma : ?? Le #Primepagine di oggi ???? Stasera in campo #Italia e #Inghilterra ?? Le ultime #ASRoma -