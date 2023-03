Italia-Inghilterra, match improvvisato tra tifosi nelle strade di Napoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì era prevista una partita tra i tifosi di Italia e Inghilterra a Napoli, in attesa del match del Maradona, ma era stata cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo alcune minacce di aggressione ricevute in privato dall’organizzatore dell’evento. Il tutto però non ha fermato i supperters inglesi che, arrivati nella città partenopea, hanno improvvisato un match a piazza Municipio, a pochi passi dal porto, con alcuni ragazzi napoletani. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di mercoledì era prevista una partita tra idi, in attesa deldel Maradona, ma era stata cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo alcune minacce di aggressione ricevute in privato dall’organizzatore dell’evento. Il tutto però non ha fermato i supperters inglesi che, arrivati nella città partenopea, hannouna piazza Municipio, a pochi passi dal porto, con alcuni ragazzi napoletani. SportFace.

