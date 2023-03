Italia-Inghilterra | Mancini | “Meritavamo il pareggio | ma la strada è ancora lunga”

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Conoscevamo le difficoltà della partita. Nel secondo tempo abbiamo dominato e ilsarebbe stato giusto. Dispiace, ma la”. Lo ha detto il Ct azzurro Robertodopo la sconfitta dell’contro l’per 2-1 all’esordio delle qualificazioni ai prossimi Europei. “Abbiamo iniziato bene nella ripresa, pressando nel modo giusto – spiega alla Rai -. Siamo stati più alti e ho rivisto una grande nazionale. Questo ci fa ben sperare. Ci rimbocchiamo le maniche, speriamo che la salita stavolta diventi discesa”. Non basta il gol all’esordio di Retegui: “È un ragazzo che ha bisogno di conoscere i compagni e il calciono. Ha avuto difficoltà nel primo tempo, ma nella ripresa si è mosso bene”, conclude. ...

Incidenti e tensioni tra polizia e tifosi inglesi sono stati registrati all'ingresso dello stadio del Napoli dove i tifosi pressavano per entrare a vedere la partita. La polizia era comunque preparata ...L'comincia con una sconfitta il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2024, battuta 2 - 1 a Napoli dall'. Con l'esordiente Retegui subito titolare in attacco, gli azzurri nel primo ...... ha parlato dopo il ko degli azzurri contro l': le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha commentato così a Rai Sport la sconfitta dell'con l'. STRADA IN SALITA - "Sapevamo ...

"Il primo tempo è stato difficile ma nel secondo abbiamo dominato. Il pareggio sarebbe stato giusto. Iniziamo così e ci dispiace. Avevamo iniziato bene la ripresa, siamo stati alti con la squadra ...NAPOLI (ITALPRESS) – Parte con una sconfitta il cammino dell’Italia di Mancini nelle qualificazioni agli Europei del 2024. Al ‘Maradonà di Napoli l’Inghilterra (in 10 nel finale) batte 2-1 una ...