Italia-Inghilterra, Mancini: “La partita più difficile, Napoli ci aiuterà” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più difficile. Con gli inglesi sembra sia diventata una partita amichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo Italia-Germania. Napoli è sempre stato uno stadio pieno di entusiasmo, lo è con la propria squadra e lo è sempre stato anche con la Nazionale. Sarà una bella serata e il pubblico ci aiuterà“. Così Roberto Mancini, nelle parole rilasciate Media Factory FIGC, racconta le ultime emozioni a poche ore dal fischio d’inizio di Italia-Inghilterra, partita valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Sugli avversari, che non vincono in Italia da 62 anni, il ct ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) “Giocare partite di questo livello è molto bello e importante. Essendo la prima è anche la più. Con gli inglesi sembra sia diventata unaamichevole, abbiamo giocato talmente tante volte negli ultimi due anni che sta diventando una classica tipo-Germania.è sempre stato uno stadio pieno di entusiasmo, lo è con la propria squadra e lo è sempre stato anche con la Nazionale. Sarà una bella serata e il pubblico ci“. Così Roberto, nelle parole rilasciate Media Factory FIGC, racconta le ultime emozioni a poche ore dal fischio d’inizio divalida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Sugli avversari, che non vincono inda 62 anni, il ct ...

