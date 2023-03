Italia-Inghilterra: le formazioni ufficiali (Di giovedì 23 marzo 2023) I due commissari tecnici di Italia e Inghilterra hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida in programma al Maradona di Napoli, valevole per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Roberto Mancini non lascia spazio alle sorprese rispetto alla vigilia, e conferma quanto previsto: spazio in attacco, quindi, all’esordiente Retegui, coadiuvato sulle fasce da Berardi e Pellegrini. Emergenza in difesa, dove toccherà a Toloi e Acerbi difendere la porta di Donnarumma dagli assalti inglesi. Poche sorprese anche nelle fila inglesi, dove Southgate si affida ai titolarissimi per spezzare il tabù azzurro. L’unica novità di rilievo è la titolarità di Grealish, a scapito di Foden, nell’attacco guidato da capitan Kane e da Saka. Fari puntati a centrocampo sul talentuosissimo Bellingham, tra i pericoli più in evidenza per la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 23 marzo 2023) I due commissari tecnici dihanno diramato leper la sfida in programma al Maradona di Napoli, valevole per le Qualificazioni agli Europei del 2024. Roberto Mancini non lascia spazio alle sorprese rispetto alla vigilia, e conferma quanto previsto: spazio in attacco, quindi, all’esordiente Retegui, coadiuvato sulle fasce da Berardi e Pellegrini. Emergenza in difesa, dove toccherà a Toloi e Acerbi difendere la porta di Donnarumma dagli assalti inglesi. Poche sorprese anche nelle fila inglesi, dove Southgate si affida ai titolarissimi per spezzare il tabù azzurro. L’unica novità di rilievo è la titolarità di Grealish, a scapito di Foden, nell’attacco guidato da capitan Kane e da Saka. Fari puntati a centrocampo sul talentuosissimo Bellingham, tra i pericoli più in evidenza per la ...

