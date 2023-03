Italia-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Tonali parte dalla panchina | News (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra: Sandro Tonali, centrocampista del Milan, partirà dalla panchina Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono state rese note ledi: Sandro, centrocampista del Milan, partirà

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - Francescot92 : RT @Azzurri: ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Sta… - notmycupoftears : ma c’è italia inghilterra non ce la faccio troppi ricordi -