Italia-Inghilterra, il lato migliore dei tifosi: improvvisano una partitella vicino al porto (Video) (Di giovedì 23 marzo 2023) Nella giornata di ieri doveva giocarsi un'amichevole fra tifosi dell'Inghilterra e dell'Italia. Una sorta di antipasto prima di vedere i veri campioni sul terreno di gioco. Tuttavia le preoccupazioni sulla sicurezza pubblica dovute a minacce di aggressione ricevute in privato dall'organizzatore dell'evento, hanno costretto le autorità a cancellarlo. Tuttavia i tifosi, quelli veri, sanno sempre mostrare il lato più bello del calcio. Fra le strade del centro storico di Napoli, i supporters dell'Inghilterra hanno improvvisato una partita con gli avversari napoletani nei pressi di piazza Municipio, a pochi passi dal porto. Una sorta di anticipazione di Italia-Inghilterra

