Italia-Inghilterra, il gol di Retegui non basta: azzurri ko a Napoli (Di giovedì 23 marzo 2023) L'Inghilterra si impone per 2-1 sull'Italia allo stadio Maradona, nella prima partita del Girone C delle qualificazioni a Euro 2024. Per l'Inghilterra gol di Rice al 13' e di Kane su rigore al 44'. Il centravanti inglese supera così Wayne Rooney e diventa il miglior marcatore nella storia della nazionale inglese con 54 gol. Per l'Italia rete di Retegui al 56': l'italo-argentino al suo esordio assoluto in azzurro è andato subito a segno ma non è bastato per evitare la sconfitta. "Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo subito due gol da calci piazzati nel primo tempo poi nel secondo abbiamo dominato e meritavamo di pareggiare. Ci dispiace iniziare così, ma la strada è lunga", ha detto Roberto Mancini, ct della Nazionale, ai microfoni della Rai commentando il ko ...

