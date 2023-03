Italia-Inghilterra, Il giardino degli amanti o The visit? La tv del 23 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 23 marzo RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia – Inghilterra. Prima partita del nuovo ciclo Uefa delle qualificazioni a Euro 2024. L’Italia fa parte del gruppo C del torneo insieme a Inghilterra, Malta, Ucraina e Macedonia del Nord. In diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida cornice”. Geppi Cucciari presenta un people show, attento all’attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 23RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra. Prima partita del nuovo ciclo Uefa delle qualificazioni a Euro 2024. L’fa parte del gruppo C del torneo insieme a, Malta, Ucraina e Macedonia del Nord. In diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida cornice”. Geppi Cucciari presenta un people show, attento all’attualità. Il racconto con ironia e leggerezza del mondo di oggi attraverso i libri, i film, i social, la televisione e l’arte. Attori, amici e testimoni del nostro tempo portano in tv una collezione esclusiva fatta di parole, aneddoti, curiosità, oggetti e costruiscono ...

