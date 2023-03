Italia-Inghilterra: Gigi D’Alessio e Clementino cantano l’inno di Mameli (VIDEO) (Di giovedì 23 marzo 2023) Spettacolo allo stadio Maradona di Napoli, teatro della prima sfida valida per le qualificazioni e Euro 2024 tra Italia e Inghilterra. Il cantante Gigi D’Alessio e Clementino si sono esibiti prima del calcio d’inizio cantando l’inno di Mameli. Grande coinvolgimento da parte del pubblico. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) Spettacolo allo stadio Maradona di Napoli, teatro della prima sfida valida per le qualificazioni e Euro 2024 tra. Il cantantesi sono esibiti prima del calcio d’inizio cantandodi. Grande coinvolgimento da parte del pubblico. Ecco il. SportFace.

