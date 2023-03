Italia-Inghilterra, fischiato l'inno nazionale inglese «God save the King» cantato da Ellynora (Di giovedì 23 marzo 2023) Comincia male Italia-Inghilterra: lo stadio Maradona, infatti, ha fischiato l'esecuzione dell'inno nazionale dei tre leoni di Ellynora, cantante di origini napoletane.Solo... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 marzo 2023) Comincia male: lo stadio Maradona, infatti, hal'esecuzione dell'dei tre leoni di, cantante di origini napoletane.Solo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - kendychand_ : RT @Azzurri: ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Sta… - All_Sport_tv : Qualificazioni EURO2024 ???? Italia ?? Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - Napoli ?? In dir… -