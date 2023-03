Italia-Inghilterra, allarme ultras: Napoli blindata, in arrivo 760 rinforzi dal Viminale (Di giovedì 23 marzo 2023) Stasera, al Maradona, si giocherà Italia-Inghilterra, sfida valida per la qualificazione ad Euro 2024. La partita è sotto i riflettori anche per la questione sicurezza e ordine pubblico. Dopo quanto accaduto in città con la guerriglia tra ultras del Napoli e ultras dell’Eintracht Francoforte l’attenzione è massima. In città è previsto l’arrivo di 2500 tifosi inglesi e parte dei sostenitori del West Ham, tifoseria ostile ai napoletani, è già a Roma dal derby di domenica. Ieri, in Questura, si è svolto un tavolo tecnico tra polizia napoletana e Scotland Yard, per mettere a punto il dispositivo di ordine pubblico. Il Corriere dello Sport scrive che sono blindate le aree del Lungomare, di Chiaia e Fuorigrotta. Le criticità più elevate sono proprio sul Lungomare: è lì che, a distanza di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Stasera, al Maradona, si giocherà, sfida valida per la qualificazione ad Euro 2024. La partita è sotto i riflettori anche per la questione sicurezza e ordine pubblico. Dopo quanto accaduto in città con la guerriglia tradeldell’Eintracht Francoforte l’attenzione è massima. In città è previsto l’di 2500 tifosi inglesi e parte dei sostenitori del West Ham, tifoseria ostile ai napoletani, è già a Roma dal derby di domenica. Ieri, in Questura, si è svolto un tavolo tecnico tra polizia napoletana e Scotland Yard, per mettere a punto il dispositivo di ordine pubblico. Il Corriere dello Sport scrive che sono blindate le aree del Lungomare, di Chiaia e Fuorigrotta. Le criticità più elevate sono proprio sul Lungomare: è lì che, a distanza di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - teatrolafenice : Nasceva oggi nel 1599 Antoon van Dyck. Allievo e amico di Rubens, van Dyck è noto primariamente per i suoi ritratti… - Azzurri : ?? ?????? ?????????? ???????? ?? Una nuova match experience e tante attivazioni in programma per i fan domani al ‘Maradona’ di… - SMSNEWSOFFICIAL : Euro 2024, con Italia-Inghilterra via alle qualificazioni - polpettaz : RT @JU29ROTEAM: Conferenza stampa pre Italia-Inghilterra. C'era bisogno dei giornalisti inglesi per domandare a Mancini della sua posizione… -