Italia-Inghilterra 1-2 | Retegui non basta | gli inglesi passano al “Maradona”

(Di giovedì 23 marzo 2023), cronaca e tabellino del match – Dopo la delusione della mancata disputa dei Mondiali in Qatar a dicembre 2022, l’è tornata in campo questa sera nella prima gara valida per le Qualificazioni agli Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania. L’avversario era l’, sconfitto proprio nella finale dell’ultimo Europeo nel 2021, inizialmente ... TAG24.

Inizia con una sconfitta il cammino dell'nelle qualificazioni a Euro 2024 . La nazionale azzurra di Roberto Mancini perde contro l'nel primo turno del girone C. Allo stadio Diego Maradona di Napoli finisce 2 - 1 per la ..., l'arbitro Jovanovic tutt'altro che in serata quest'oggi: espulsione in colpevole ritardo per Shaw Clamoroso quanto accaduto attorno all'80' minuto di gioco quando Shaw, già ...SouthgateCLASSIFICA GRUPPO C:, Macedonia del Nord, Malta e Ucraina 0

22:41 - TRIPLICE FISCHIO! L'Italia inizia il suo cammino verso Euro 2024 con una sconfitta. Decidono i gol di Rice e Kane, inutile per gli azzurri il primo sigillo di Retegui. 90'+2' - Giallo per ...Inglesi a segno con Rice e Kane nel primo tempo. Debutto con gol per Retegui, ma non basta a Mancini. Espulso Shaw di Andrea Ghislandi ...