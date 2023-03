Italia-Inghilterra 1-2 | Di Lorenzo sfortunato | Politano entra a gara in corso Elmas fa gol con la Macedonia del Nord

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo dieci anni la Nazionalena torna a Napoli ma al ‘Maradona’ gli inglesi consumano la propria rivincita dopo la sconfitta nell’Europeo del 2021. Primo tempo deludente per gli azzurri, andati in svantaggio di due reti (Rice al 13? e Kane su rigore al 43?). La reazione nella ripresa con il gol dell’oriundo Retegui.il capitano del Napoli, Giovanni Di. Da un suo fallo di mano, infatti, giudicato volontario dal VAR, è nato il rigore del raddoppio inglese. Prestazione apprezzabile nel secondo tempo, soprattutto a partire dal 62?, quando c’è stato l’ingresso in campo di un altro calciatore del Napoli, Matteo, che ha ravvivato l’attacco della Nazionale. Meret è rimasto in panchina. Ma se i tre calciatori del Napoli a disposizione dell’...

... i commenti E' bastato un gol a Mateo Retegui per guadagnarsi subito l'affetto dei tifosi dell', che lo hanno promosso dopo il match con l'. Da che dopo il primo tempo si vedevano ...La corsa verso Euro 2024 comincia col piede sbagliato. L'sbanca Napoli con i gol di Rice e Kane, entrambi in un primo tempo in cui la nuovadi Roberto Mancini soffre tanto. Un tap - in del giocatore del West Ham e poi il rigore del ...Inizia con una sconfitta il cammino dell'nelle qualificazioni a Euro 2024 . La nazionale azzurra di Roberto Mancini perde contro l'nel primo turno del girone C. Allo stadio Diego Maradona di Napoli finisce 2 - 1 per la ...

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Italia-Inghilterra, primo match del Gruppo C valido per le qualificazioni a Euro 2024.22:41 - TRIPLICE FISCHIO! L'Italia inizia il suo cammino verso Euro 2024 con una sconfitta. Decidono i gol di Rice e Kane, inutile per gli azzurri il primo sigillo di Retegui. 90'+2' - Giallo per ...