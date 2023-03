Italia, il cuore non basta: al Maradona vince l’Inghilterra (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli – Serata amara per la Nazionale di Roberto Mancini, che vede già complicarsi la corsa per Euro 2024. Nella gara inaugurale del girone disputata a Napoli, l’Italia soccombe sotto i colpi dell’Inghilterra, che nel primo tempo sembra chiudere la pratica con Rice e Kane. Nel secondo la reazione degli Azzurri è forte ed un gol di Retegui accorcia le distanze, ma non basta per pareggiare i conti con i Tre Leoni. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini. INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct: Southgate. L’Italia scende in campo per la partita inaugurale delle qualificazioni verso Euro 2024, che si giocheranno in Germania. Ed è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 marzo 2023) Napoli – Serata amara per la Nazionale di Roberto Mancini, che vede già complicarsi la corsa per Euro 2024. Nella gara inaugurale del girone disputata a Napoli, l’soccombe sotto i colpi del, che nel primo tempo sembra chiudere la pratica con Rice e Kane. Nel secondo la reazione degli Azzurri è forte ed un gol di Retegui accorcia le distanze, ma nonper pareggiare i conti con i Tre Leoni.(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. Ct: Mancini. INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish. Ct: Southgate. L’scende in campo per la partita inaugurale delle qualificazioni verso Euro 2024, che si giocheranno in Germania. Ed è ...

