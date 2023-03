Italia, gol al debutto per Retegui! Ma non basta. Dell’Inter uno in campo 90? (Di giovedì 23 marzo 2023) Termina sul risultato di 1-2 la sfida tra Italia e Inghilterra giocata a Napoli, allo stadio “Diego Armando Maradona” e valida per la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024. Gol al debutto per Mateo Retegui, ma non basta per evitare la sconfitta. Piccolo spavento per Nicolò Barella. In campo anche Francesco Acerbi. PRIMA SCONFITTA – Termina con una sconfitta la prima partita valida per le qualificazioni agli europei del 2024, l’Italia comincia male il percorso e lo fa perdendo 1-2 contro l’Inghilterra allo stadio “Diego Armando Maradona”. Sblocca la partita Rice dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrocampista inglese approfitta della confusione in area e calcia in porta trovando il vantaggio. Praticamente allo scadere del primo tempo Harry Kane segna il raddoppio su calcio di rigore. Al ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Termina sul risultato di 1-2 la sfida trae Inghilterra giocata a Napoli, allo stadio “Diego Armando Maradona” e valida per la prima sfida delle qualificazioni a Euro 2024. Gol alper Mateo Retegui, ma nonper evitare la sconfitta. Piccolo spavento per Nicolò Barella. Inanche Francesco Acerbi. PRIMA SCONFITTA – Termina con una sconfitta la prima partita valida per le qualificazioni agli europei del 2024, l’comincia male il percorso e lo fa perdendo 1-2 contro l’Inghilterra allo stadio “Diego Armando Maradona”. Sblocca la partita Rice dagli sviluppi di un calcio d’angolo, il centrocampista inglese approfitta della confusione in area e calcia in porta trovando il vantaggio. Praticamente allo scadere del primo tempo Harry Kane segna il raddoppio su calcio di rigore. Al ...

