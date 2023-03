Italia-Germania, Ahk Italien: in 2023 per interscambio nuovo massimo storico (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (LabItalia) - La Camera di commercio italo-germanica (Ahk Italien) ha presentato oggi i dati della partnership economica tra Italia e Germania relativi al 2022, con approfondimenti territoriali e settoriali. Dopo il record di 142,6 miliardi complessivi del 2021, nell'anno appena concluso l'interscambio italo-tedesco ha segnato un nuovo massimo storico. Secondo i dati Istat, il valore complessivo si è attestato su 168,5 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 18% rispetto al 2021. Lo scorso anno le esportazioni Italiane verso la Germania hanno toccato quota 77,5 miliardi di euro (+15,8%), e anche l'import ha registrato una crescita sostenuta, pari al 20,2%, salendo a 91 miliardi. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Lab) - La Camera di commercio italo-germanica (Ahk) ha presentato oggi i dati della partnership economica trarelativi al 2022, con approfondimenti territoriali e settoriali. Dopo il record di 142,6 miliardi complessivi del 2021, nell'anno appena concluso l'italo-tedesco ha segnato un. Secondo i dati Istat, il valore complessivo si è attestato su 168,5 miliardi di euro, con una crescita di oltre il 18% rispetto al 2021. Lo scorso anno le esportazionine verso lahanno toccato quota 77,5 miliardi di euro (+15,8%), e anche l'import ha registrato una crescita sostenuta, pari al 20,2%, salendo a 91 miliardi. La ...

