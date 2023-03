Italia: ecco i numeri di maglia per le sfide con Inghilterra e Malta (Di giovedì 23 marzo 2023) La Nazionale di Mancini si appresta a scendere in campo per le sfide di Qualificazioni agli Europei 2024 contro Inghilterra e Malta. ecco di seguito i numeri di maglia con cui gli azzurri si schiereranno: Portieri:1 – Gianluigi Donnarumma21 – Wladimiro Falcone22 – Alex Meret Difensori:2 – Giovanni Di Lorenzo3 – Rafael Toloi4 – Leonardo Spinazzola5 – Matteo Darmian13 – Emerson Palmieri14 – Giorgio Scalvini15 – Francesco Acerbi23 – Alessio Romagnoli Centrocampisti:6 – Marco Verratti8 – Jorginho10 – Lorenzo Pellegrini12 – Matteo Pessina16 – Bryan Cristante18 – Nicolò Barella20 – Sandro Tonali Attaccanti:7 – Wilfried Gnonto9 – Gianluca Scamacca11 – Domenico Berardi17 – Matteo Politano19 – Mateo Retegui SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 marzo 2023) La Nazionale di Mancini si appresta a scendere in campo per ledi Qualificazioni agli Europei 2024 controdi seguito idicon cui gli azzurri si schiereranno: Portieri:1 – Gianluigi Donnarumma21 – Wladimiro Falcone22 – Alex Meret Difensori:2 – Giovanni Di Lorenzo3 – Rafael Toloi4 – Leonardo Spinazzola5 – Matteo Darmian13 – Emerson Palmieri14 – Giorgio Scalvini15 – Francesco Acerbi23 – Alessio Romagnoli Centrocampisti:6 – Marco Verratti8 – Jorginho10 – Lorenzo Pellegrini12 – Matteo Pessina16 – Bryan Cristante18 – Nicolò Barella20 – Sandro Tonali Attaccanti:7 – Wilfried Gnonto9 – Gianluca Scamacca11 – Domenico Berardi17 – Matteo Politano19 – Mateo Retegui SportFace.

