Israele, via libera alla legge che salva Netanyahu dai guai giudiziari: premier rimosso solo per impedimento fisico o mentale (Di giovedì 23 marzo 2023) Da tre mesi il Paese è scosso dalle proteste, che oggi raggiungono un nuovo picco di indignazione, nel giorno in cui la Knesset dà il via libera al provvedimento per salvare il premier Benjamin Netanyahu dai suoi guai giudiziari mentre ricopre la carica di premier. Il Parlamento di Tel Aviv ha trasformato in legge – con 61 voti a favore e 47 contrari in una maratona notturna – uno dei primi tasselli della contestata riforma giudiziaria avanzata dal governo Netanyahu, il più a destra di sempre: nello specifico, il provvedimento impedisce alla Corte Suprema di dichiarare, per vari motivi, “inadatto” alla sua carica un primo ministro in costanza di mandato. Un premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Da tre mesi il Paese è scosso dalle proteste, che oggi raggiungono un nuovo picco di indignazione, nel giorno in cui la Knesset dà il viaal provvedimento perre ilBenjamindai suoimentre ricopre la carica di. Il Parlamento di Tel Aviv ha trasformato in– con 61 voti a favore e 47 contrari in una maratona notturna – uno dei primi tasselli della contestata riformaa avanzata dal governo, il più a destra di sempre: nello specifico, il provvedimento impedisceCorte Suprema di dichiarare, per vari motivi, “inadatto”sua carica un primo ministro in costanza di mandato. Un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sciantokescia : RT @ebreieisraele: Proiettili all' #uranioimpoverito? Colpa di #Israele ovvio è lui che li dà all' #uk. Falso, gli inglesi se li fanno in c… - rogendanisalcon : RT @ebreieisraele: Proiettili all' #uranioimpoverito? Colpa di #Israele ovvio è lui che li dà all' #uk. Falso, gli inglesi se li fanno in c… - RightsReporter : #Israele: la #Knesset approva la legge che 'protegge' #Netanyahu - LNN999 : RT @ebreieisraele: Proiettili all' #uranioimpoverito? Colpa di #Israele ovvio è lui che li dà all' #uk. Falso, gli inglesi se li fanno in c… - 290961 : Italia-Israele, firmato l'accordo di collaborazione per la sicurezza nel Mediterraneo allargato -