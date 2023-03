Israele, proteste in tutte le città contro la legge che scuda Netanyahu da dimissioni in caso di condanna (Di giovedì 23 marzo 2023) - Cortei, blocchi stradali, scontri con la polizia e arresti stanno segnando l'ennesima giornata di protesta in molte città israeliane contro la riforma della ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 marzo 2023) - Cortei, blocchi stradali, scontri con la polizia e arresti stanno segnando l'ennesima giornata di protesta in molteisraelianela riforma della ...

