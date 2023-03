Israele, polizia usa i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti a Tel Aviv (Di giovedì 23 marzo 2023) Cortei, blocchi stradali, scontri con la polizia e arresti stanno segnando l'ennesima protesta nazionale in molte parti di Israele contro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Cortei, blocchi stradali, scontri con lae arresti stanno segnando l'ennesima protesta nazionale in molte parti dicontro la riforma giudiziaria del governo di Benyamin Netanyahu. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_med : In Israele 'Giorno paralisi', nuove proteste contro la riforma. Cortei, sit-in, scontri con polizia e arresti in tu… - notizienet : Israele: 'Giorno paralisi', nuove proteste contro la riforma - Cortei, sit-in, scontri con polizia e arresti in tut… - carach89 : @Paolazio260513 @dureghello Ma esattamente la presenza di una bandiera di Israele cosa straminchia giustificherebbe… - rk70534 : RT @mau__ro: '#Israele sta conducendo una guerra contro i giornalisti palestinesi a Gerusalemme. Lunedì, agenti di polizia in borghese si s… - mau__ro : '#Israele sta conducendo una guerra contro i giornalisti palestinesi a Gerusalemme. Lunedì, agenti di polizia in bo… -