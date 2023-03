Israele | Knesset approva provvedimento contro sospensione Netanyahu

(Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Lahato una leggeversa che eviterebbe ladalla carica di primo ministro di Benjaminnell’ambito del procedimento penale apertodi lui per corruzione. Ilè statoto alla Camera con 61 voti favorevoli e 47 contrari, dopo una lunga seduta parlamentare durata fino alle prime ore di stamattina. L’opposizione aveva chiesto numerose modifiche al disegno di legge, ritenendolo “fatto su misura” per i problemi giudiziari chesta affrontando, riporta ‘The Times of Israel’. L'articolo proviene da Italia Sera.

...tensione in, Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alla vigilia del mese sacro islamico del Ramadan che avviene quest'anno in concomitanza con la Pasqua ebraica (5 - 13 aprile). La, ...L'amministrazione Biden ha convocato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti per esprimere 'preoccupazione' per la nuova legge sugli insediamenti nei territori, approvata ieri dalla. Il ...Patel ha poi aggiunto che "gli Stati Uniti incoraggiano fortementead astenersi dal ... il Premier Netanyahu ha affermato che la mossa dellapone fine a una "legge discriminatoria e ...

