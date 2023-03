Isola dei Famosi, cast in rivolta per l’arrivo di un nuovo concorrente: “Puzza troppo” (Di giovedì 23 marzo 2023) Isola dei Famosi cast 2023 sembrerebbe in rivolta a causa dell'arrivo di un nuovo concorrente: cosa sta succedendo? TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023)dei2023 sembrerebbe ina causa dell'arrivo di un: cosa sta succedendo? TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Qui Taormina per l’avvio dei lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania - Messina,… - AndreaDianetti : La vera notizia pazzesca è: “ma perché a 19 anni doveva entrare all’isola dei famosi?” #gfvip ?????? - itsmeludovico : RT @ItsByeBitch: Un anno fa iniziava l’edizione + bella dell’isola dei famosi # Nostalgia - GabrieleVito6 : RT @matteosalvinimi: Qui Taormina per l’avvio dei lavori della tratta Taormina - Fiumefreddo della linea ferroviaria Catania - Messina, che… - Noemi_vita15 : RT @sunstateofmind_: Non la Tonta che in puntata è stata capace di mentire anche sull’isola dei famosi…??? MAI STATA PRESA AL PROVINO.?? #gf… -