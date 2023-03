Iraq e Ucraina: quando si parla di crimini di guerra si ricordino anche quelli mai processati (Di giovedì 23 marzo 2023) di Stefano Briganti Pochi giorni fa cadeva l’anniversario dell‘invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti: sono passati vent’anni. Nel 2003 la cosiddetta “comunità internazionale” non trovò nulla di osceno in tale azione. Era il periodo in cui il parossismo del terrorismo islamico faceva considerare ogni islamico un potenziale terrorista e una guerra agli Stati considerati “estremisti islamici” era giusta. Era il periodo in cui gli Stati Uniti avevano lanciato la crociata per liberare il mondo dal terrorismo e per “esportare la democrazia” a stelle e strisce in quei paesi “barbari” che professavano la fede islamica. Era il periodo della furia vendicatrice made in Usa dopo lo sfregio delle Torri Gemelle. Ma non potevano bastare la vendetta o la crociata per bombardare Baghdad con l’avallo delle Nazioni Unite. Occorreva costruire una minaccia ancor ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) di Stefano Briganti Pochi giorni fa cadeva l’anniversario dell‘invasione dell’da parte degli Stati Uniti: sono passati vent’anni. Nel 2003 la cosiddetta “comunità internazionale” non trovò nulla di osceno in tale azione. Era il periodo in cui il parossismo del terrorismo islamico faceva considerare ogni islamico un potenziale terrorista e unaagli Stati considerati “estremisti islamici” era giusta. Era il periodo in cui gli Stati Uniti avevano lanciato la crociata per liberare il mondo dal terrorismo e per “esportare la democrazia” a stelle e strisce in quei paesi “barbari” che professavano la fede islamica. Era il periodo della furia vendicatrice made in Usa dopo lo sfregio delle Torri Gemelle. Ma non potevano bastare la vendetta o la crociata per bombardare Baghdad con l’avallo delle Nazioni Unite. Occorreva costruire una minaccia ancor ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrLeonardo : Il prossimo invio di proiettili all'uranio impoverito all'Ucraìna, materiale che riporta a guerra fredda, Iraq e Ba… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Un crimine è condannato e l'altro no. E' evidente che la condanna dipende da chi commette il crimine e non dal crimine st… - ilfattoblog : 'Un crimine è condannato e l'altro no. E' evidente che la condanna dipende da chi commette il crimine e non dal cri… - Rosy87234986 : @Agenzia_Ansa Usa e GB NON VOGLIONO LA PACE! Appena si è capito che la maggioranza dei cittadini in vari Stati UE è… - Felixgemini1978 : @marcopalears Quando ti tocca ancora una volta ricordare all'ennesimo zerbino #Usa #Nato che questa porcata in… -