"Io e Antonino?". Ginevra Lamborghini parla. E non è quello che si sapeva di Spinalbese (Di giovedì 23 marzo 2023) Che fine hanno fatto Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese? Dopo gli spifferi sul conto dell'ex di Belen Rodriguez ora arrivano le parole della sorella di Elettra. I due si sono conosciuti dentro la Casa del GF Vip ed è nata una bella amicizia. Un rapporto che molti fan hanno sognato potesse trasformarsi in una storia, tanto che sono nati i "Gintonic", una community che ha tifato per loro due. Come sapete Ginevra è stata squalificata dopo solo un paio di settimane e così quando anche l'hair stylist è uscito ci si aspettava che la frequentazione prendesse il via. D'altra parte lo stesso Antonino Spinalbese non si era nascosto e dopo il bacio al GF Vip a Verissimo aveva dichiarato: "Se nella casa c'è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – le parole a ...

