'Io confesso'. Così cambia la Congiura dei Pazzi - Magazine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pabloazaustre : RT @RColegioEspana: Trovato nell’Archivio di Stato di Firenze il documento autografo con cui Antonio Maffei da Volterra racconta l’agguato… - RColegioEspana : Trovato nell’Archivio di Stato di Firenze il documento autografo con cui Antonio Maffei da Volterra racconta l’aggu… - Enrico_Arata : @lindawhippet Guarda, ho appena scritto una paginetta segretissima nella quale confesso pensieri per lo più passati… - Bataclan99 : @gieipeg1 Praticamente è andata proprio così... E non aspettavo altro, confesso! - aleph_sars : @schiva_questa (confesso di non conoscere il francese e che l'avrei tradotto anche io così ??) -

Trovato nell'Archivio di Stato di Firenze il documento autografo con cui Antonio Maffei da Volterra racconta l'agguato a Lorenzo de' ...... e cerco di dimostrarglielo come meglio posso: inizio a fare le fusa, a rotolarmi sulla schiena per farmi coccolare la pancia, a miagolare dolcemente e Lo: non smetterei mai di stare! ...È per questo motivo che non ho mai simpatizzato per un partito, che "" non ho sempre ... Nel 1997 la procedura è stata modificatache adesso è possibile dichiarare la nascita direttamente ...