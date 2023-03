(Di giovedì 23 marzo 2023) Dopo la sconfitta con laè tornato. La dirigenza non ha mosso un dito in favore dell’allenatore, anche se pochi giorni fa erano tutti in prima fila per rivendicare il successo negli ottavi di Champions League. DIIN DISCUSSIONE – La sconfitta con laha rispeditosulla graticola. L’incapacità di trovare una continuità di risultati in campionato pesa sempre di più sulla valutazione del tecnico. Che è e resta in discussione. C’è un fatto che lo evidenzia in modo chiaro:da domenica è tornato. SOSTEGNO A FASI ALTERNE – Per capire cosa si intende bisogna tornare a Porto-inter. Guadagnata la qualificazione ai quarti,ha parlato in modo nettamente più duro del solito. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inzaghi di nuovo lasciato solo: società assente post Juventus - - VinceTheI : RT @NackaSkoglund89: Inzaghi andrà via. Bene. Ma la merda architettata da Marotta, Zhang e Pierino resta e colpirà il nuovo allenatore com… - NackaSkoglund89 : Inzaghi andrà via. Bene. Ma la merda architettata da Marotta, Zhang e Pierino resta e colpirà il nuovo allenatore… - tuttointer24 : Inter, ecco il nuovo responsabile delle giovanili: Zhang sceglie Catellani che sostituirà Samaden ???? #Inter… - infoitsport : Marchetti: 'Impossibile dire se Inzaghi resterà all'Inter. Conte? Sfogo non nuovo, la situazione' -

IlBrozo non è più imprescindibile, pere per l'Inter. Anche per questo le voci di un addio a fine stagione continuano a rincorrersi. Stavolta, però, non c'è nessuno disposto a fare ......per primo La difesa dell' Inter per il 2023/24 potrebbe essere ben diversa da quella di cui... scegliere il profilo giusto e accelerare per mettere untassello in una difesa che cambierà ......l'Inter é la solita,ha i giocatori,ma non crede nei propri mezzi e,scusate,non é un ...in champions ed in coppa Italia,non si é preso il rischio di far giocare in forma stabile qualche...

Pippo Inzaghi è di nuovo papà: è nata Emilia, la seconda figlia con la compagna Angela Robusti La Repubblica

che starebbero portando la dirigenza nerazzurra a valutare nuovi profili per la guida tecnica del futuro. Il contratto di Simone Inzaghi con i nerazzurri ha validità per un'altra stagione e l'Inter in ...Io spero che Inzaghi finisca bene e rimanga, ma Antonio starà pensando che con la sua esperienza, due-tre ritocchi e magari un nuovo prestito di Lukaku, potrebbe riportare l’Inter allo scudetto”.