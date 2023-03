Inter e Milan, la differenza per i tifosi: col Benfica biglietti molto meno cari! (Di giovedì 23 marzo 2023) Inter e Milan sono impegnate ai quarti di finale di Champions League, rispettivamente contro Benfica e Napoli. Oggi è andata in scena una polemica legata ai prezzi dei biglietti: effettivamente c’è una differenza notevole. IL DATO – Inter e Milan giocheranno nello stesso stadio e nello stesso turno di Champions League. Ai quarti di finale la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Benfica, quella di Stefano Pioli il derby col Napoli (vedi calendario). Nonostante ciò i prezzi dei biglietti, ufficializzati in questi giorni, sono ben diversi. E con l’Inter che si fa notare per aver “premiato” i suoi tifosi con cifre più basse. Il tagliando meno caro per ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023)sono impegnate ai quarti di finale di Champions League, rispettivamente controe Napoli. Oggi è andata in scena una polemica legata ai prezzi dei: effettivamente c’è unanotevole. IL DATO –giocheranno nello stesso stadio e nello stesso turno di Champions League. Ai quarti di finale la squadra di Simone Inzaghi affronterà il, quella di Stefano Pioli il derby col Napoli (vedi calendario). Nonostante ciò i prezzi dei, ufficializzati in questi giorni, sono ben diversi. E con l’che si fa notare per aver “premiato” i suoicon cifre più basse. Il tagliandocaro per ...

