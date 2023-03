Inter, cresce il valore di Onana: certezza tra i tanti dubbi nerazzurri (Di giovedì 23 marzo 2023) André Onana è diventato uno dei (pochi) punti fermi dell’Inter di questa stagione. Arrivato a parametro zero, sta vedendo il suo valore crescere sempre di più, di partita in partita. L’Inter si affida a lui e i tifosi adesso vogliono fare delle sue qualità una colonna portante. valore ? Subito dopo essere approdato all’Inter, a parametro zero la scorsa estate, André Onana ha professato di voler portare pazienza. Tutto arriva per chi sa aspettare e il portiere del Camerun ne è stato la prova. È subentrato a Samir Handanovic nelle gerarchie della squadra, guadagnando il posto da titolare per la porta dell’Inter e, di volta in volta, ha messo in campo prestazioni a cui i tifosi nerazzurri si erano quasi disabituati. Il ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Andréè diventato uno dei (pochi) punti fermi dell’di questa stagione. Arrivato a parametro zero, sta vedendo il suore sempre di più, di partita in partita. L’si affida a lui e i tifosi adesso vogliono fare delle sue qualità una colonna portante.? Subito dopo essere approdato all’, a parametro zero la scorsa estate, Andréha professato di voler portare pazienza. Tutto arriva per chi sa aspettare e il portiere del Camerun ne è stato la prova. È subentrato a Samir Handanovic nelle gerarchie della squadra, guadagnando il posto da titolare per la porta dell’e, di volta in volta, ha messo in campo prestazioni a cui i tifosisi erano quasi disabituati. Il ...

