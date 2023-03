Intelligenza artificiale, Valditara è sicuro: “Non potrà mai sostituire il docente” (Di giovedì 23 marzo 2023) “Particolarmente importante lo studio delle materie scientifiche in un’epoca dove domina l’Intelligenza artificiale, che non potrà mai sostituire l’opera di umanizzazione del docente. Sarà di supporto, dovrà essere governata, ma non lo sostituirà". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 23 marzo 2023) “Particolarmente importante lo studio delle materie scientifiche in un’epoca dove domina l’, che nonmail’opera di umanizzazione del. Sarà di supporto, dovrà essere governata, ma non lo sostituirà". L'articolo .

