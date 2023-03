Intelligenza artificiale, il governo usa il golden power. Ecco come (e perché) (Di giovedì 23 marzo 2023) La scorsa settimana Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha firmato un decreto per l’esercizio dei poteri speciali opponendosi all’acquisizione da parte della società olandese Nebius B.V. dell’intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l., una Srl dal capitale di 10.000 euro costituita lo scorso luglio dall’imprenditore Marco Carrai, che è anche console onorario di Israele per Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna. come raccontava Il Fatto Quotidiano a gennaio, Nebius B.V. è stata costituita un mese prima di Tecnologia Intelligente S.r.l. ed “è amministrata da un cittadino olandese, Alfred Alexander de Cuba, nato nelle Antille olandesi e residente allo stesso indirizzo della Nebius, ad Almere, pochi chilometri da Amsterdam”. Lo stesso giornale evidenziava come Nebius avrebbe pagato a Carrai solo i 10.000 euro del capitale, ma avrebbe poi ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023) La scorsa settimana Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha firmato un decreto per l’esercizio dei poteri speciali opponendosi all’acquisizione da parte della società olandese Nebius B.V. dell’intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente S.r.l., una Srl dal capitale di 10.000 euro costituita lo scorso luglio dall’imprenditore Marco Carrai, che è anche console onorario di Israele per Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna.raccontava Il Fatto Quotidiano a gennaio, Nebius B.V. è stata costituita un mese prima di Tecnologia Intelligente S.r.l. ed “è amministrata da un cittadino olandese, Alfred Alexander de Cuba, nato nelle Antille olandesi e residente allo stesso indirizzo della Nebius, ad Almere, pochi chilometri da Amsterdam”. Lo stesso giornale evidenziavaNebius avrebbe pagato a Carrai solo i 10.000 euro del capitale, ma avrebbe poi ...

