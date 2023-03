Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Farine di insetti, le regole del governo dopo il via libera Ue: “Obbligo di etichette con dati e rischi e scaffali… - LNN999 : RT @ilgiornale: Firmati i quattro decreti che regolano la vendita delle farine di insetti: indicazioni e scaffalatura ad hoc per grilli, la… - santapazienza99 : @repubblica Se li mangiasse la Ue ovvero coloro che hanno votato a favore del mangia grilli! Che schifo!Bene fa il… - ItaliaStartUp_ : Insetti, il governo ha varato 4 decreti sulla vendita delle farine - ilgiornale : Firmati i quattro decreti che regolano la vendita delle farine di insetti: indicazioni e scaffalatura ad hoc per gr… -

... 'Se l'Unione Europea vuole portare grilli e larve sulle nostre tavole, ilrisponde ... è infatti necessario sapere quale tipo disia stato utilizzato, per evitare possibili reazioni ...Regole rigide per l'etichettatura dei cibi che contengono farine di. Una regolamentazione, quella avviata dal, necessaria per garantire massima trasparenza ai consumatori im un ambito delicato come quello dell'alimentazione. 'Emaniamo quattro decreti ...... a dimostrazione del fatto che ilè coeso e lavora in collaborazione con le regioni per la ... sia per quanto riguarda il divieto dell'utilizzo di farine diin alimenti tipici della ...

Farine di insetti, le regole del governo dopo il via libera Ue: “Obbligo di etichette con dati e rischi… Il Fatto Quotidiano

I decreti Lollobrigida sulle farine di insetti Il ministro dell’Agricoltura lo ha spiegato durante una conferenza stampa per presentare i decreti. E sono norme con cui il governo di Roma affronta le ...“Il governo intende tutelare i consumatori evitando che questi nuovi alimenti a base di farine di grilli, locuste e altri insetti siano assunti inconsapevolmente. Per questo ha predisposto ...