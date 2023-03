Insetti da mangiare | le nuove regole per l’Italia

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’Esecutivo disciplina l’alimentazione a base di. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, cognato della premier Giorgia Meloni, ha dichiarato il 23 marzo di aver firmato 4 decreti che riguardano 4 diverse farine derivanti dagli, ovvero cibi non tradizionalmente presenti nell’alimentazione. “Ci si può nutrire di quello che più si ritiene idoneo” ha detto Lollobrigida. Tuttavia “per quanto riguarda la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gialla, pensiamo serva un’etichettatura“. Al fine di specificare “in modo puntuale e visibile quali prodotti hanno derivazione da questi“. Nell’Unione europea si possono ora commercializzare le farine di insetto. Foto Ansa/ColdirettiL’annuncio di Lollobrigida è arrivato a una conferenza stampa congiunta col ministro del Made in Italy, ...

Mai più mangiare insetti senza saperlo: arrivano i decreti Lollobrigida la Repubblica

