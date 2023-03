Inps | a febbraio 41 milioni ore cig | - 35 | 7% su anno

(Di giovedì 23 marzo 2023) Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate nello scorso mese disono state circa 41, il 2,2% in meno rispetto al precedente mese di gennaio (42) e il 35,7% in ...

...mensile dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (). CIG ordinaria Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a......di imposta 2022 L', in conformità con la normativa vigente, in qualità di sostituto d'imposta dei titolari dei trattamenti pensionistici, ha effettuato, entro il termine previsto del 28, ...Lo si legge nell'Osservatoriosulla cassa integrazione. Il numero di ore autorizzate anei fondi di solidarietà è pari a 1,5 milioni e registra un calo del 17,9% rispetto al mese ...

Lo rende noto l’Inps secondo cui, per quanto riguarda le singole tipologie d’intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a febbraio 2023 sono state 17,2 milioni. Nel mese di gennaio ...Così l’Inps nel suo Osservatorio sul precariato in cui evidenzia che le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati extra-agricoli nel corso del 2022 sono state 8.059.000, con un aumento del +11% ...