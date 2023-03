Inghilterra | Kane nella storia con il rigore all’Italia | nessuno meglio di lui

(Di giovedì 23 marzo 2023) Harrydell’grazie almesso a segno contro l’Italia: non c’ècome lui Con ilrealizzato sul finire del primo tempo, Harryha scavalcato Wayne Rooney, mettendo a segno la sua cinquantesima rete con l’. E adesso non c’è piùcome il centravanti del Tottenham, che grazie alla rete realizzata con l’Italia si assesta sul trono dei bomber inglesi con la maglia dei Tre Leoni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'Italia è pronta per la sua prima uscita ufficiale nel nuovo anno, contro la rivale. Gli azzurri di Roberto Mancini affronteranno gli inglesi di Gareth Southgate allo Stadio Maradona di Napoli nel primo dei due impegni valevoli per le qualificazioni a Euro2024.

2-0 Inghilterra dopo 43 minuti a Napoli. Rigore causato da Di Lorenzo e segnato da Kane TUTTO mercato WEB

Poi il raddoppio arriva su calcio di rigore con Harry Kane, che diventa il miglior marcatore nella storia dell’Inghilterra, superando Wayne Rooney. Decisivo l’intervento del VAR e l’on-field review da ...Napoli, 23 mar. – (Adnkronos) – L’Inghilterra è in vantaggio per 2-0 sull’Italia ... A decidere sin qui la partita i gol di Rice al 13' e Kane al 44' su calcio di rigore.