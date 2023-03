Infortunio Skriniar | troppo allarmismo | nel mirino una partita! ? CdS

(Di giovedì 23 marzo 2023) Se in Slovacchia si gridava all’, in casa Inter la situazione è più tranquilla e pacata. Il difensore slovacco sta facendo terapie per l’alla schiena e ha messo nella gara contro la Fiorentina RECUPERO ? Le parole del medico della Slovacchia (vedi articolo) avevano destato non poca preoccupazione, ma in casa Inter la situazione è sotto controllo. L’diè sì serio, ma non così grave. In pratica, il giocatore – come anche accennato da lui stesso (vedi articolo) – sente dolore dalla schiena fino alla gamba. Si tratta di un’irritazione di un nervo, dovuta alla compressione del disco: lomboglutalgia nel gergo clinico. Fin da quando è rientrato dalla Slovacchia,si è subito sottoposto a terapie ad Appiano Gentile e ha messo nel ...

Il ct Francesco Calzona ha parlato così: "Abbiamo deciso ieri. È un top player, non ho preso ...Il pari contro la Samp , poi l'alla schiena, dovuto alla lombalgia, che lo ha tenuto fuori da svariati turni. Solo nel doppio confronto Milanè riuscito a giocare, non venendo convocato nell'ultima sfida contro ...

Nonostante l’infortunio, però, Skriniar ha risposto presente alla convocazione in Nazionale, salvo poi far rientro nella giornata odierna a Milano, viste le condizioni fisiche non ottimali. Il capitan ...Il difensore dell'Inter non sarà presente nelle prime partite di qualificazione agli Europei 2024 della sua nazionale.