Inflazione, le città italiane con i prezzi più alti | Ecco la classifica: c’è anche la tua? (Di giovedì 23 marzo 2023) Ecco la classifica delle città italiane con l’Inflazione più alta stilata dall’Unione Nazionale Consumatori. Scopriamo quali sono. Lo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle: il carovita si fa sentire ed il generalizzato aumento dei prezzi di servizi e beni di consumo sta mettendo a dura prova le nostre finanze personali. La classifica delle dieci città italiane maggiormente colpite dall’Inflazione – ILoveTrading.itRisparmiare e mettere da parte oggi non é semplice e ciò é dovuto, oltre alla carenza ed alla precarietà del lavoro, anche all’Inflazione. La quale, secondo gli ultimi dati dell’indice nazionale sui prezzi di consumo riferiti al mese di Febbraio, pare abbia ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 23 marzo 2023)ladellecon l’più alta stilata dall’Unione Nazionale Consumatori. Scopriamo quali sono. Lo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle: il carovita si fa sentire ed il generalizzato aumento deidi servizi e beni di consumo sta mettendo a dura prova le nostre finanze personali. Ladelle diecimaggiormente colpite dall’– ILoveTrading.itRisparmiare e mettere da parte oggi non é semplice e ciò é dovuto, oltre alla carenza ed alla precarietà del lavoro,all’. La quale, secondo gli ultimi dati dell’indice nazionale suidi consumo riferiti al mese di Febbraio, pare abbia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... npaoser : RT @Ecatetriformis: L’Unione Nazionale Consumatori ha analizzato i dati Istat e ha calcolato l’aumento della spesa media annua per una fami… - idealista_it : Inflazione in Italia nel 2023, quali sono le città più care - annamariamoscar : Inflazione: la classifica delle città italiane più colpite dall’aumento dei prezzi - f_iaco : RT @Codacons: La rielaborazione dei dati @istat_it aiuta a capire come la crescita dei prezzi (#inflazione) incida sulle tasche delle #fami… - Codacons : La rielaborazione dei dati @istat_it aiuta a capire come la crescita dei prezzi (#inflazione) incida sulle tasche d… -