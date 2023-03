(Di giovedì 23 marzo 2023) Prime votazione al decreto cessioni alla Camera:?la soluzione che consentirà di salvaguardare i lavori in edilizia libera insieme alla norma che sblocca i preliminari non registrati

Accolta anche la soluzione, basata su autocertificazioni delle parti, che consentirà ai contribuenti di usufruire del bonus per gli interventi di edilizia libera () avviati prima del ...Dalla norma 'salva' alla deroga per le varianti d'opera: le nuove ...Mentre l'esecutivo è al lavoro per approvare una norma "salva" e per concedere una proroga delle cessioni, in Campania e Piemonte si indaga su false pratiche intestate a pregiudicati, morti e senzatetto.

Infissi e caldaie, arriva il salvagente per cessione dei crediti e sconti in fattura Il Sole 24 ORE

Entrando nei dettagli, come sottolineato dal Codacons: “Gli interventi di riqualificazione energetica previsti dall’Ue riguarderanno il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, le nuove ...Nel primo caso significa che il committente e l'impresa potranno dichiarare (con una valenza penale) che lavori come la sostituzione di infissi e caldaie (che non prevedono una certificazione ...