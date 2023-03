Infastidita dai rumori, dà fuoco alla casa del vicino: il palazzo esplode e lei è l’unica a morire nell’incendio (Di giovedì 23 marzo 2023) Infastidita dai rumori, dà fuoco alla casa del vicino: il palazzo esplode Decide di dare fuoco alla casa del vicino poiché Infastidita dai rumori, il palazzo esplode e la donna è l’unica a morire nell’incendio da lei stessa causato. L’assurda tragedia è avvenuta a Bedford, nel Regno Unito, lo scorso 4 luglio, ma è salita alla ribalta della cronaca perché solo ora un’inchiesta ha rivelato che a provocare l’esplosione della palazzina sia stata Reena James, la 43enne che fino ad ora risultava essere l’unica vittima dell’incendio. Secondo ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023)dai, dàdel: ilDecide di daredelpoichédai, ile la donna èda lei stessa causato. L’assurda tragedia è avvenuta a Bedford, nel Regno Unito, lo scorso 4 luglio, ma è salitaribalta della cronaca perché solo ora un’inchiesta ha rivelato che a provocare l’esplosione della palazzina sia stata Reena James, la 43enne che fino ad ora risultava esserevittima dell’incendio. Secondo ...

