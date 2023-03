India: Rahul Gandhi, leader dell’opposizione, è stato condannato a due anni di carcere per aver diffamato il primo ministro Narendra Modi (Di giovedì 23 marzo 2023) Il leader dell’opposizione Indiana Rahul Gandhi è stato condannato a due anni di carcere per diffamazione. Rahul Gandhi è uno dei leader dell’Indian National Congress, il principale partito d’opposizione in India. India, leader opposizione condannato: cosa è successo Rahul Gandhi, che nonostante l’omonimia non ha legami di parentela con Mahatma Gandhi, stato condannato per aver ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Ilnaa duediper diffamazione.è uno deidell’n National Congress, il principale partito d’opposizione inopposizione: cosa è successo, che nonostante l’omonimia non ha legami di parentela con Mahatmaper... TAG24.

India, Rahul Gandhi condannato a 2 anni: "Ha diffamato Modi"

Un tribunale del Gujarat, lo stato più occidentale dell'India, ha dichiarato Rahul Gandhi colpevole di diffamazione nei confronti del premier Modi, decretando una condanna a due anni di carcere. Nel corso di una manifestazione che si era svolta durante la campagna elettorale del 2019 nello stato natale del Premier, Gandhi aveva fatto una battuta sui Modi.