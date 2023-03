In Usa nuovo rialzo dei tassi di interesse: l’Europa cosa farà? (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova doccia fredda per l’economia degli Stati Uniti. Il presidente della Fed Jerome Powell sostiene che “l’inflazione resta troppo alta: senza stabilità dei prezzi l’economia non funziona”. “Le autorità – ha osservato – hanno preso misure forti e siamo pronti a usare tutti gli strumenti a disposizione per mantenere al sicuro il sistema bancario”. Così Powell ha motivato il nuovo rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti d’America. In Usa la Fed ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%. Il costo del denaro è salito così in una forchetta tra il 4,75% e il 5%. La nuova mini stretta della Banca centrale americana punta a contrastare l’inflazione. “Alcuni ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati” ha precisato la Federal Reserve. Riviste al ribasso le stime di crescita per gli ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 marzo 2023) Nuova doccia fredda per l’economia degli Stati Uniti. Il presidente della Fed Jerome Powell sostiene che “l’inflazione resta troppo alta: senza stabilità dei prezzi l’economia non funziona”. “Le autorità – ha osservato – hanno preso misure forti e siamo pronti a usare tutti gli strumenti a disposizione per mantenere al sicuro il sistema bancario”. Così Powell ha motivato ildeidinegli Stati Uniti d’America. In Usa la Fed ha alzato ididello 0,25%. Il costo del denaro è salito così in una forchetta tra il 4,75% e il 5%. La nuova mini stretta della Banca centrale americana punta a contrastare l’inflazione. “Alcuni ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati” ha precisato la Federal Reserve. Riviste al ribasso le stime di crescita per gli ...

