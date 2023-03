In Umbria gli spazi femministi sono a rischio (Di giovedì 23 marzo 2023) Da anni sindaci e giunta regionale di destra provano a depotenziarli, come mostra la storia della Casa delle Donne di Terni, che potrebbe diventare presto un centro per anziani Leggi su ilpost (Di giovedì 23 marzo 2023) Da anni sindaci e giunta regionale di destra provano a depotenziarli, come mostra la storia della Casa delle Donne di Terni, che potrebbe diventare presto un centro per anziani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValentinaFascia : RT @ilpost: In Umbria gli spazi femministi sono a rischio - glsiviero : In Umbria gli spazi femministi sono a rischio: sindaci e giunta regionale di destra provano a depotenziarli, come m… - ilpost : In Umbria gli spazi femministi sono a rischio - orvietonews : Turismo, 243.000 presenze e 83.000 arrivi nel Tuderte. All'appello mancano i flussi dalla Cina: Sono state 243.000… - terninrete : Declino demografico dell’Umbria. Negli ultimi 15 anni crollo delle nascite: da 8.271 nuovi nati a 4.920. E gli over… -