«In sala operatoria erano tutti miei fan | mi chiedevano “Libidine” e si ammazzavano dal ridere»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Jerry Calà, colpito da un infarto nella notte tra il 17 e il 18 marzo, è stato dimesso dalla Clinica Mediterranea di Napoli. Lì era stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di uno stent coronarico. L’attore, 71 anni, ha quindi raccontato con ironia i giorni del ricovero. ha detto. Mara Venier, il grande affetto per l’ex marito Jerry Calà e l’annuncio a sorpresa X ...

Jerry Calà è fuori pericolo. Il comico e attore 71enne ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso. In collegamento ...Calà racconta di non aver perso l'ironia nemmeno in clinica, oltre al suo tormentone: "A parte che erano tutti i miei fan in quella, quindi mi chiedevano 'Ti offendi se ti chiediamo ...

Jerry Calà è fuori pericolo. Il comico e attore 71enne ha lasciato la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso.