In Italia aumentano i licenziamenti economici nel 2022: +16%. I dati dell'Inps (Di giovedì 23 marzo 2023) Boom dei licenziamenti economici nel 2022: a rivelarlo è l'Inps, che segnala un incremento dei licenziamenti legati ad esigenze tecnico-economiche delle imprese Italiane. Nell'anno appena trascorso l'Istituto ha contato ben 377.423 allontanamenti di questo tipo, cioè il 40,89% in più rispetto al 2021. È quanto sottolineano i dati dell'Osservatorio sul precariato. Va detto che il ... TAG24.

