In Iran torna l’uso della cravatta | fu bandita con Khamenei

(Di giovedì 23 marzo 2023) L’ayatollah, guida spirituale suprema dell’, aveva bandito lanel Paese siccome considerata “simbolodecadenza occidentale”. L’ha vietatoper gli uomini dopo il rovesciamento del monarca appoggiato dagli Stati Uniti nel 1979 come simbolocultura occidentale. Quindi, c’è stato un tempo in cuiinvoleva dire regime, decadenza occidentale imposta dallo scià. Invece, oggi un numero crescente di uomini la sceglie come accessorio, cifra stilistica che richiama l’estetica europea. Dopo essere scomparse per decenni, le cravatte sono riapparse in alcune vetrine durante l’era del presidente riformista Mohammad Khatami dal 1997 al 2005. ...

