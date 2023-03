In Calabria tornano le Uova di Pasqua AIL | 24 | 25 e 26 marzo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il 24, 25 e 26ledidell’AIL – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, è giunta alla sua 30esima edizione. Il tradizionale appuntamento è realizzato grazie all’impegno di oltre 200 volontari in città, in provincia di Vibo Valentia e da dicembre in 7 paesi del catanzarese, grazie alla nascita di piccoli gruppi di volontari che offriranno, con una donazione minima di 12 euro, un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo dell’Associazione. Dentro un Uovo diAIL c’è molto di più di una semplice sorpresa. C’è il sostegno alla Ricerca e il finanziamento di borse studio per giovani ricercatori, ci sono le caseAIL, il servizio domiciliare e tantissimi altri servizi ma soprattutto ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lattemieleCal : Sabato 25 e Domenica 26 Marzo 2023 tornano le giornate FAI di primavera con l’apertura eccezionale di luoghi inac… - infoitinterno : Tornano le Giornate Fai di Primavera 2023, tutti i luoghi del cuore di Calabria e Sicilia FOTO - DonGurz : Cedere: Calabria Gabbia Ballo toure Pobega Adli Alexis Origi Sbolognare, che è diverso, perché non li vorrà nes… - CN24_tv : Al Museo e Giardini di Pitagora tornano gli Incontri Musicali Mediterranei ???? QUI ? - AnsaCalabria : Tornano giornate Fai, visite ai Giganti della Sila. Programma Fondo prevede iniziative in varie realtà calabresi |… -

Allora non esistevano i servizi territoriali, non c'era niente inse non questi mostri di ... Penso ai ragazzi con autismo che stanno con noi di giorno, ma la seranelle loro abitazioni ...'Raid russi sulle città:a morire i civili. Colpita Zapoizhzhia' è il titolo. Subito sotto spiccano le ultime sul naufragio del barcone di migranti al largo della('Il barcone, lo ...a calare i contagi in. Sono 55, ieri erano 98, i casi registrati nelle ultime 24 ore con 1.864 tamponi e il tasso che dal 4,75 è sceso al 2,95. Un decesso in più che porta il totale ...

Coronavirus in Calabria: nessun morto, ma tornano a crescere i ... Calabria 7

A quasi un mese dalla strage di migranti ci sono molte domande senza risposta, a cominciare dal perché non furono inviati soccorsi ...Tornano a calare i contagi in Calabria. Sono 55, ieri erano 98, i casi registrati nelle ultime 24 ore con 1.864 tamponi e il tasso che dal 4,75 è sceso al 2,95. Un decesso in più che porta il totale d ...