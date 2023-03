Improvvisa esplosione in una scuola di Rovigo | feriti in modo leggero due studenti

(Di giovedì 23 marzo 2023)in un’aula di unadi, tanta paura e due ragazziinlieve che per fortuna non erano all’interno dell’aula, ma in corridoio. E’ successo questa mattina all’istituto Professionale Ipsia “Giuseppe Marchesini” verso le 9, quando laormai era piena e tutti gliavevano fatto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mttz1999 : @_chivvesencula O comunque la 21-22 è stato il seguito a quella precedente, non un'esplosione improvvisa come molti… - cesarenzo66 : @LucaBizzarri ce ne sono di cose che fanno pensare...improvvisa impennata di sbarchi, continui provvedimenti anti-i… -

... era stata requisita dalla Regia Marina per essere adibita al trasporto di rifornimenti in Tunisia: mentre era ormeggiata in porto fu distrutta da un'che squassò il bacino ...La Cina ha vissuto un'di casi a dicembre - gennaio, dopo l'revoca delle severe misure di confinamento, quarantene e restrizioni di viaggio che avevano funzionato fino a quel ...New York è un'di adrenalina a tutte le ore, una metropoli brulicante di vita, il primo vero sogno di ... è una ventata d'aria frescache non delude mai. L'abbraccio dei grattacieli ...

Esplosione improvvisa in classe durante le lezioni a scuola, paura e ... Fanpage.it

Momenti di paura oggi in una scuola di Rovigo dove una improvvisa esplosione in un’aula dell’Istituto professionale Ipsia "Giuseppe Marchesini" ha causato il ferimento di due studenti. Sul posto sono ...Adriana Luperto espone, in questa sede, una serie di dipinti di vario formato che raffigurano paesaggi, lande desolate, segnate brevemente da alcuni elementi come case, alberi, sporadiche figure umane ...